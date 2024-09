Der Bürgermeister von Elsnig, Stefan Schieritz (FDP), begrüßt die Entscheidung der EU, den Schutzstatus für den Wolf zu senken. "Wichtig ist natürlich, was unsere grüne Bundesumweltministerin damit macht und was wir in Deutschland dann konkret machen dürfen", sagte er im Gespräch mit MDR SACHSEN. Vor allem beschäftigten ihn die Fragen, was die Jäger und die Behörden dann entsprechend machen dürften. "Ich hoffe zumindest, dass es im Interesse für den ländlichen Raum ist", so Schieritz.



In der Gemeinde Elsnig im Landkreis Nordsachsen hatte es in den vergangenen Wochen mehrere Wolfsrisse gegeben.