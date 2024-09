Mehrere Wolfsrisse haben die Gemeinde Elsnig im Nordosten von Leipzig in der vergangenen Woche betroffen. Den Angaben der Gemeinde zufolge hat der Wolf im Ortsteil Döbern auf einem Grundstück mitten im Ort drei Schafe gerissen. Sonntagmorgen entdeckte ein Schäfer bei seiner Herde im Orsteil Polbitz fünf gerissene Tiere. Elsnigs Bürgermeister Stefan Schieritz (FDP) zufolge geht die Angst in der Gemeinde um.

Ihn sprechen viele Leute darauf an, so Bürgermeister Schieritz. "Eltern haben Angst, ihre Kinder allein an die Elbe oder auf den Spielplatz zu schicken." Auch Halterinnen und Halter von Nutzttieren wie Schafe oder Pferde seien besorgt. Darunter zählt der Schäfer Samuel Mieth. In den vergangenen Jahren seien trotz Schutzzäunen mehrfach Tiere gerissen worden, sagte er MDR SACHSEN. Am Sonntagmorgen habe er bei seinen Herden in Polbitz fünf tote Tiere entdeckt.