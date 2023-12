Dafür setzt der Zahnmediziner nach eigenen Angaben auf eine komplett neue Ausstattung und hat sich bewusst gegen eine Übernahme entschieden. Bei einer Übernahme würden nach den eigentlichen Übernahmekosten die Investitionen in dann modernste Behandlungstechnik in wenigen Jahren anstehen, argumentiert Lachmann. Er hat in Jena studiert und zuvor als Angestellter in Zahnarztpraxen in Dresden und Meißen gearbeitet. Mit einem Alter von 33 Jahren sei für ihn der richtige Zeitpunkt für die eigene Praxis gekommen, sagt er. Was ihn der Traum von der Selbstständigkeit kostet, dazu will der Zahnarzt auf Nachfrage aber keine Angaben machen.



Sowohl bei der Personalsuche als auch beim Aufbau eines Patientenstammes hat der junge Zahnarzt überwiegend auf Präsenz in sozialen Medien vertraut.