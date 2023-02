Keine zwei Menschen haben das gleiche Gebiss – es ist so einzigartig wie ein Fingerabdruck. Durch die individuellen Besonderheiten können Menschen auch anhand der Aufzeichnungen des Zahnarztes identifiziert werden. Die meisten Erwachsenen haben 32 Zähne, bei Kindern sind es nur 20 Milchzähne.

Das Zähneputzen mit der elektrischen Zahnbürste ist für viele bequemer. Die elektrische Zahnbürste macht automatisch die richtigen Putzbewegungen. Aber sie hat oft einen kleineren Bürstenkopf, so dass jeder Zahn sehr sorgfältig einzeln geputzt werden sollte.

Zahnpasta mit Fluoriden zählt zu den wichtigsten Maßnahmen bei der Prophylaxe gegen Karies. Fluoride unterstützen die Mineralisierung der Zähne und machen den Zahnschmelz zudem widerstandsfähiger gegen Säuren. Auch stört das Fluorid den Stoffwechsel der Kariesbakterien und macht ihnen so das Leben schwer. Zahnpasta für Erwachsene sollte einen Fluoridgehalt zwischen 1.000 und 1.500 ppm (parts per million, also Anteile pro Million) aufweisen.