Die Zahnärzte in Sachsen-Anhalt beklagen immer aggressivere Patienten. Das geht aus einer Umfrage der Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt unter ihren Mitgliedern hervor. Kammer-Präsident Carsten Hünecke sagte MDR SACHSEN-ANHALT, vier von fünf befragten Medizinern empfinden das Auftreten von Patienten als fordernder und aggressiver.

Fast zwei Drittel (61 Prozent) der befragten Praxen haben demnach angegeben, schon einmal verbale Angriffe von Patienten erlebt zu haben. Sechs Prozent sind nach eigenen Angaben körperlich angegangen worden. Die Mehrheit der befragten Mediziner (55 Prozent) hat aber keine Sicherheitsbedenken beim zahnärztlichen Notdienst in der Nacht, an Wochenenden oder Feiertagen.

Auch Hünecke selbst ist nach eigener Aussage in seiner Magdeburger Praxis schon verbal attackiert worden. Zwar habe er die Situation schnell klären können, dennoch war es keine schöne Erfahrung für ihn. "Man ist im ersten Moment natürlich davon überrascht und nicht vorbereitet. Das ist ein Problem", erzählt Hünecke.

Mögliche Gründe für die Aggressivität seien unrealistische Erwartungen an die Behandlung, fehlende Geduld, die Kosten und allgemeiner Frust wegen Inflation, Krieg oder bis vor Kurzem über Pandemie-Maßnahmen. Als erste Reaktion will der Berufsverband Hinweise zu Deeskalation oder Selbstverteidigung in den Praxen geben.