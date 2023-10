Die Verbraucherzentrale nutzt dafür die erst kürzlich in Kraft getretene neue Sammelklage nach EU-Verbandsklagerichtlinie. Wer sich der Klage als Betroffener anschließen will und vor dem 13. Oktober 2023 eine entsprechende Mail erhielt, kann dieses in der ersten Phase der Sammelklage über ein Online-Formular tun. Im zweiten Schritt nach Einreichung der Klage können sich alle Interessierten anschließen. Die Beteiligung ist kostenfrei, da die Verbraucherzentrale Sachsen Risiko und Kosten trägt.