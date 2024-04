Das Staatstheater Meiningen hat seinen neuen Spielplan für 2024/25 vorgestellt.

Die Spielzeit beginnt kurz nach der Thüringer Landtagswahl – die Theaterstücke und Opern sollen laut Intendant Jens Neundorff von Enzberg den gesellschaftlichen Diskurs anregen.

Für das Programm konnten renommierte Gäste wie Regisseur Achim Freyer und der Künstler Markus Lüpertz gewonnen werden.

Die neue Saison am Staatstheater Meiningen im Herbst soll mit der Premiere des Theaterstücks "Nashörner" von Eugène Ionesco eröffnet werden. Insgesamt 23 Premieren stehen auf dem neuen Programm des Theaters, darunter sechs Uraufführungen. Auf die Bühne gebracht werden unter anderem das Musical "Jekyll & Hyde", Richard Wagners "Tristan und Isolde", Mozarts "Don Giovanni", Strauss' Operette "Die Fledermaus", Puccinis Oper "Madama Butterfly" und Mozarts Oper "Die Hochzeit des Figaro". Zu den großen Opern habe man in Meiningen eine Affinität, sagte Intendant Jens Neundorff von Enzberg MDR KULTUR zur Auswahl. Im Herbst beginnt seine vierte Spielzeit.

"Im Musiktheater ist es so: Natürlich guckt man nach verschiedenen Parametern – was könnte spannend sein für den Ort?", erklärt Neundorff von Enzberg. "Man macht ja immer auch Theater für eine Region, für einen Ort. Und man merkt natürlich: In Meiningen gibt es eine große Affinität und Verbundenheit zu den großen Opernwerken, wie eben von Wagner, Strauss oder Verdi."

Gesellschaftlicher Diskurs im Wahljahr 2024

Mit der Premiere von Eugène Ionescos Theaterstück "Die Nashörner" am 6. September 2024 soll die Spielzeit 2024/25 am Meininger Theater beginnen – kurz nach der Thüringer Landtagswahl. Im Stück tauchen plötzlich Nashörner in einer idyllischen Kleinstadt auf und verwüsten alles. Es sind die Menschen, die in dem Ort wohnen, die sich in Nashörner verwandeln.

In Meiningen gibt es eine große Affinität und Verbundenheit zu den großen Opernwerken, wie eben von Wagner, Strauss oder Verdi. Jens Neundorff von Enzberg Intendant am Staatstheater Meiningen

Auf die Frage, ob Bezüge zur anstehenden Landtagswahl bestünden, antwortete Intendant Jens Neundorff von Enzberg MDR KULTUR: "Bezüge sind erlaubt und erwünscht, aber nicht intendiert, so heißt es doch immer so schön." Aktuell habe man drei Wahlen "vor der Brust", "da ist es ja ganz klar, dass ein Theater natürlich auch mit seinen Möglichkeiten ein Angebot macht." Auch wenn die Premiere erst nach den Wahlen stattfinde, denkt von Neundorff, dass die Diskussion, die darauf folgen werde, viel mit dem Stück zu tun habe.

Im Musiktheater wird unter anderem Giuseppe Verdis Oper "Don Carlos" nach Friedrich Schillers "Don Karlos" gezeigt – darin sagt die Figur Marquis Posa den Satz: "Sire, geben Sie Gedankenfreiheit!" Was bei Verdi vor allem spannend sei, so Intendant Neundorff von Enzberg: "die Diskrepanz zwischen einerseits einmal der gesellschaftlichen Verantwortung und andererseits privaten Interessen." In keiner anderen Verdi-Oper werde das so exemplarisch ausgeführt. Bildrechte: IMAGO / imagebroker

Renommierte Gäste in Meiningen

Hinter der Inszenierung, dem Bühnenbild und den Kostümen für "Don Carlos" steckt ein Meister seiner Zunft: Regisseur und Maler Achim Freyer, der vor kurzem den "Faust"-Preis für sein Lebenswerk erhalten hat. Zur Premiere im September wird er 90 Jahre alt sein.

Bildrechte: MDR/BROADVIEW TV/Johannes Imdah

Außerdem konnte Jens Neundorff von Enzberg den renommierten Künstler Markus Lüpertz gewinnen, um in Zusammenarbeit mit Ruth Groß die Kostüme für das Drama "Una Cosa Rara" zu fertigen. Gastspiele am Theater Meiningen gibt zudem eine a-cappella-Gruppe mit Liedern der Comedian Harmonists.