Mit Geschichten aus der Region will das Theater Altenburg-Gera in der neuen Saison Identität stiften.

So erklingt in Gera nach 15 Jahren erstmals die Musik von Richard Wagner, der seine Anfänge als Komponist in Thüringen machte.

Zu den insgesamt 35 Premieren gehört ein Stück über eine Altenburger Kultdisco ebenso wie das Musical "My Fair Lady".

Das Theater Altenburg Gera setzt in der Spielzeit 2024/25 auf regionale Themen. Wie Generalintendant Kay Kuntze im Gespräch bei MDR KULTUR sagte, stehen in der neuen Saison historische neben aktuellen Geschichten aus Ostthüringen auf dem Plan. "Das schafft Identität und ein Gefühl von einem gemeinsam erlebtem kulturellen Weg", so Kuntze. Insgesamt seien 36 Premieren geplant. Bildrechte: Theater Altenburg Gera / Ronny Ristok

Große Wagner-Tradition in Thüringen

In der neuen Saison wolle sich das Theater mit Personen beschäftigen, die in der Region gewirkt haben oder geboren sind, so Kuntze. Dazu zähle unter anderem einer der berühmtesten deutschen Komponisten: "Wagner hat seine ersten inszenatorischen Schritte hier gemacht und es wurde viel Wagner gespielt", erklärte der Intendant. Die romantische Geisteroper "Der fliegende Holländer" wird nach Angaben des Theaters am 24. Oktober Premiere in Gera feiern. Außerdem ist in der neuen Spielzeit eine Konzert-Reihe des Philharmonischen Orchesters mit dem Titel "Wagnermania" geplant.

Auch die Oper "Die toten Augen", die ab März nächsten Jahres aufgeführt werde, habe einen Bezug zu Thüringen, sagte Kuntze im Interview. Sie stamme vom britisch-schweizerischen Komponisten Eugen d'Albert, einem Schüler von Franz Liszt, der etliche Jahre in Eisenach gelebt und dort auch seine ersten Opern komponiert habe. Heute seien diese kaum bekannt. "Wir versuchen nun eine Wiederbegegnung mit einem Werk, das musikalisch großartig ist, da können keine Zweifel bestehen", versprach der Generalintendant. Bildrechte: Theater Altenburg Gera / Ronny Ristok

Stück erinnert mit Techno an Altenburger Kultdisco

Mit dem Stück "Rhythm Is A Dancer" wird in Altenburg in der neuen Saison an die Kultdisco "Teichhaus" erinnert, wie das Theater mitteilen ließ. Der Club sei in den 90er-Jahren auch über die Grenzen der Stadt hinaus sehr bekannt gewesen. Den Angaben zufolge werden das Schauspielensemble, das Thüringer Staatsballett und der DJ Steffen Flash in dieser Stückentwicklung zu Musikstilen wie Techno und Eurodance die 90er-Jahre wieder aufleben lassen.

Thüringer Staatsballett stellt sich neu auf

Die Sparte Ballett wird sich in der kommenden Spielzeit mehr auf klassischen Tanz konzentrieren, wie Intendant Kay Kuntze bei MDR KULTUR sagte: "Wir wollen das Thüringer Staatsballett ein bisschen neu aufstellen". Der neue Ballettdirektor Vitalij Petrov wird laut Spielplan am 22. November mit dem Klassiker "Dornröschen" seinen Einstand geben.

Bildrechte: Ronny Ristok

Außerdem steht nach Angaben des Theaters mit "Zwischen den Welten" im April 2025 eine Künstlerbiografie über den berühmten Pianisten, Komponisten und Dirigenten Sergej Rachmaninoff auf dem Plan. Obwohl dieser kein einziges Ballett selbst verfasst habe, nutze der tschechische Choreograf Jiří Bubeníček in Gera Rachmaninoffs Musik für eine tänzerische Spurensuche nach dem Wesen des Genies, heißt es.

Musicals wie "My Fair Lady" feiern Premiere

Ein weiteres Highlight unter den Premieren ist für Kuntze die Komödie "Der Teufelsplan von Planet Pluto". "Das ist eine sehr skurrile Science-Fiction-Abenteuergeschichte, in der sich im Laufe des Stückes herausstellt, dass die Aliens längst unter uns sind", erklärte der Generalintendant. Es handele sich um die deutsche Erstaufführung eines erfolgreich am Off-Broadway gelaufenen Stücks von Buddy Thomas, das laut Spielplan in Altenburg ab Februar 2025 zu sehen sein wird.

Musicals-Fans dürfen sich in der neuen Spielzeit auf "My Fair Lady", "Krabat und der König" oder "Little Miss Sunshine" freuen. Zudem hat das Theater Altenberg-Gera eigenen Angaben nach zahlreiche Gastspiele geplant, unter anderem beim Kunstfest in Weimar. Bildrechte: Theater Altenburg Gera / Ronny Ristok

Vorverkauf am Theater Altenburg-Gera ab Mai

Der Vorverkauf für die Spielzeit 2024/25 startet am 2. Mai. Da die Sanierung des Theaterhauses noch andauert, werde in Altenberg bis mindestens 2026 im Theaterzelt gespielt. Man sei froh über die Ersatzspielstätte, um alle Sparten von Ballett bis Puppentheater in Präsenz halten zu können, so Generalintendant Kuntze.