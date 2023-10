Deutlich geworden ist das beispielsweise beim Bürgerdialog in Neuhaus am Rennweg. Etwa 50 Einwohner waren am letzten Donnerstag im September ins Bürgerhaus gekommen. Geduldig hörte sich Sesselmann die Sorgen der Menschen an. Er musste jedoch in den meisten Fällen auf andere Zuständigkeiten verweisen.