Aufgrund dieser Aussage hat Kaiser am Donnerstag nach Informationen von MDR THÜRINGEN ebenfalls Anzeige erstattet - wegen Verleumdung, übler Nachrede und falscher Verdächtigung. Auf Nachfrage bezeichnete Kaiser die AfD-Behauptungen als "völlig aus der Luft gegriffen". Sie habe keine Veranstaltung am 1. Mai angemeldet, sich allerdings als parlamentarische Beobachterin an einer Demonstration gegen Rechtsextremismus beteiligt.