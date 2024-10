Ein Jahr nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel gedenken auch Thüringer Spitzenpolitiker der Opfer. Noch-Ministerpräsident Bodo Ramelow sagte, der 7. Oktober habe die tödliche Gefahr für Jüdinnen und Juden vor Augen geführt, die bis heute von Antisemitismus ausgehe. "Wir trauern mit den Angehörigen der Ermordeten und bangen um die Entführten - bring them home now!" Mit dem englischen Ausspruch für "Bringt sie jetzt nach Hause" wird in diesem Kontext die Befreiung der verbleibenden Geiseln aus den Händen der Hamas gefordert.