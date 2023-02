Aus dieser Zeit nimmt er nicht nur Wissen, sondern auch Fähigkeiten mit, die er in seiner politischen Arbeit gut gebrauchen kann. "Ich habe gelernt, lösungsorientiert zu arbeiten. Wenn man mit verschiedenen Menschen ein gemeinsames Ziel verfolgt, das man in einer bestimmten Zeit erreichen muss, in dem Fall bis zur Premiere ein Stück auf die Beine zu stellen, braucht man schnelle Lösungen", sagt Stengele. Vom neuen Umweltminister ist also Pragmatismus zu erwarten.