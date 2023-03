Für das Amt des Grünen-Landessprechers gibt es einen zweiten Bewerber. Max Reschke aus Apolda stellt sich am Samstag auf dem Parteitag der Thüringer Grünen zur Wahl. Der 27-Jährige ist seit 2014 Parteimitglied. Als politische Schwerpunkte nennt er Naturschutz, Landwirtschaft und sein Engagement gegen Rechtsextremismus.

Reschke war mehrere Jahre Beisitzer im Landesvorstand der Partei sowie Wahlkampfreferent für Anja Siegesmund in Jena. Er ist kommunalpolitisch aktiv. Zudem ist er begeisterter Imker. In Kürze möchte Reschke sein Studium der Soziologie und Interkulturellen Wirtschaftskommunikation an der Friedrich-Schiller-Universität Jena abschließen.