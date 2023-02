Der ehemalige Landessprecher der Thüringer Grünen, Rainer Wernicke, hat den jüngsten Ministeraustausch im Land scharf kritisiert. In einer Zeit, in der in Thüringen keine tragfähige politische Mehrheit in Sicht ist, sei es unverantwortlich seine eigenen Minister zu demontieren, sagte Wernicke im MDR-Polittalk Fakt ist! aus Erfurt am Montagabend.