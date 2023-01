In Thüringen bewegt sich die Zahl der antisemitisch motivierten Straftaten und der Hasskriminalität weiter auf hohem Niveau. In den vergangenen Jahren hat sie sich kaum verändert. Das geht aus dem zweiten Antisemitismusbericht der Staatskanzlei hervor, der am Dienstag im Kabinett vorgestellt wurde. 2020 wurden demnach von den Staatsanwaltschaften 105 Ermittlungsverfahren wegen antisemitischer Taten eingeleitet - 2021 waren es 95.