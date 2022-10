Unbekannte haben mehrere Hakenkreuze auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte Buchenwald geschmiert. Die Schmierereien wurden am Donnerstagabend auf zwei Verkehrszeichen an einem Parkplatz der Gedenkstätte sowie auf einem Lageplan entdeckt, wie die Polizei in Jena am Freitag berichtete.