Trotz aller Probleme ist Deutschland laut BPI der größte Pharmamarkt Europas. Rund 75 Prozent der gesamtwirtschaftlichen Produktion stünden mit der Pharmaindustrie im Zusammenhang. Mehr als 70 Prozent der Unternehmen sind mittelständisch geprägt und haben weniger als 100 Mitarbeiter.

Bei den aktuellen politischen Rahmenbedingungen ist die Bereitschaft zu Investitionen allerdings gering. Die Entwicklung von neuen Medikamenten ist laut Benjamin Daum zeit- und kostenintensiv. Trotzdem würde Sandoz in Rudolstadt gern neue Produkte entwickeln - wenn die Kosten refinanzierbar seien.

Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Entwicklung in Deutschland - Produktion im Ausland

Bei der Entwicklung neuer Wirkstoffe kommen auch in Thüringen immer öfter externe Partner ins Spiel. So etwa in Gera, wo das junge Unternehmen Hapila gemeinsam mit dem Leibniz-Institut Jena und der Ludwig-Maximilian-Universität München an einem Tuberkulose-Medikament arbeitet.

Die Kosten, die mit einer Herstellung in Deutschland verbunden sind, können hier nicht auf das Medikament umgelegt werden.

Laut Hapila-Chef Uwe Müller ist der Wirkstoff aktuell das einzige neue Antibiotikum aus Deutschland, das derzeit in klinischen Studien getestet wird. Vielversprechend eigentlich, doch auch dieses Medikament wird laut Müller sicher nicht in Deutschland produziert werden. "Die Kosten, die mit einer Herstellung in Deutschland verbunden sind, können hier nicht auf das Medikament umgelegt werden."

Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Keine Produktion ohne Rentabilität

Einen kleinen Lichtblick hat der Hapila-Chef dann aber doch noch. Seinen Kollegen bei Berlin-Chemie sei es immerhin gelungen, für ein Diabetes-Medikament einen Wirkstoff-Hersteller in Norwegen zu finden. Doch das sei wohl eher ein Einzelfall.

Dafür werden immer mehr Medikamente knapp, weil die Hersteller lieber in Märkte liefern, wo höhere Preise zu erzielen sind. Die neue und sehr gefragte Abnehmspritze Ozempic kostet laut Apotheker Andreas Ettel in Deutschland im Dreierpack rund 260 Euro. In den USA könne der Hersteller für die gleiche Größe rund 3.000 Dollar erzielen.

Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Andere Hersteller nehmen Produkte ohne kostendeckenden Preis gleich ganz vom Markt. So wird zum Beispiel das Schilddrüsen-Präparat Irenat bis 2028 nicht mehr produziert. Der Hersteller Alliance hat die Verträge gekündigt, weil das Präparat sich nicht zum gesetzlich festgelegten Preis von 7,23 Euro pro Packung produzieren lasse. Der Bundesverband Deutscher Nuklearmediziner fordert schnelle Maßnahmen vom Gesetzgeber, weil die aktuellen EU-Lagerbestände nur noch bis Ende 2023 reichen.