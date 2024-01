In Thüringen haben 2023 deutlich mehr Menschen einen Antrag auf Asyl gestellt als in den Vorjahren. Wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) auf Anfrage mitteilte, belief sich die Gesamtzahl der Anträge auf 8.821. Davon beantragten 8.048 Geflüchtete zum ersten Mal Asyl, bei den restlichen handelt es sich um Folgeanträge. Im Jahr 2022 registrierte die Behörde insgesamt noch 5.837 Asylanträge. Lediglich zur Fluchtbewegung 2015/16 suchten in Thüringen damit mehr Menschen Asyl als im abgelaufenen Jahr.