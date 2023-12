Die ehemalige Hautklinik in Jena wird zur Flüchtlingsunterkunft umgebaut. Abbruch- und Rückbauarbeiten in dem 100 Jahre alten Klinikgebäude hätten bereits begonnen, teilte die Stadt auf Nachfrage mit. Bis Ende März soll der Umbau des Ostflügels fertig sein.

In dem Gebäude können laut Stadt etwa 100 Geflüchtete unterkommen. Die Arbeiten liefen unter Zeitdruck. Die alte Frauenklinik in der Bachstraße, in der noch 75 Flüchtlinge vor allem aus der Ukraine leben, muss im ersten Quartal 2024 freigezogen werden. Das Klinikgebäude wird Teil eines neuen Wissenschaftscampus.