Ein gutes Dutzend Männer sitzt um den Tisch. Erschöpft sehen sie aus. Wütend werden sie, wenn sie vom "Camp" erzählen. Wir treffen die Männer, fast alle Syrer und kaum einer älter als 40 Jahre, in einem geschützten Raum in der Hermsdorfer Innenstadt. Ein Dolmetscher ist dabei. Die Männer sind Flüchtlinge und kommen an diesem Abend direkt aus der Halle am Stadtrand, in der sie untergebracht sind. "Drei Monate bin ich schon dort", sagt einer - andere berichten von vier oder sieben Monaten.