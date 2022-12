Die bisherigen Planspiele haben bereits zu der Erkenntnis geführt, dass es zusätzliche Punkte geben muss, an denen die Linien aufeinandertreffen. Zum Beispiel am Bahnhof Rennsteig oberhalb von Ilmenau, der heute kaum angefahren wird - aber künftig Knotenpunkt sein soll. Dafür müsste dort und auch an anderen potenziellen Knoten die Infrastruktur ausgebaut werden. "Und Infrastruktur ist immer teuer", räumt auch die Ministerin ein. Man sei dran, dass der Bund sich stärker an der Finanzierung beteiligt.