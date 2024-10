Fahrgäste von DB Regio und Südthüringenbahn müssen auf der Strecke zwischen Erfurt und Suhl für reichlich eine Woche vom Zug in den Bus umsteigen: Wie die Südthüringenbahn (STB) mitteilte, erneuert der Netzbetreiber DB Infrago zwischen Gräfenroda und Zella-Mehlis die Gleise. Zwischen diesen Stationen sei die Strecke daher vom 19. bis zum 27. Oktober 2024 gesperrt. Betroffen sind folgende Regionalzuglinien:

Zwischen Gräfenroda und Zella-Mehlis pendeln in diesem Zeitraum ersatzweise Busse. Einzelne Verbindungen früh morgens und spätabends werden ab/bis Suhl oder Arnstadt per Bus gefahren.

Die Haltepunkte Dörrberg und Gehlberg werden durch separate Pendel-Kleinbusse von und nach Gräfenroda bedient. Die Kleinbusse nehmen keine Fahrräder mit und fahren zudem nicht ab/bis Zella-Mehlis. Wer von und nach Dörrberg und Gehlberg fahren möchte, muss also von Süden her kommend zunächt bis Gräfenroda mit dem Bus fahren und dort in den Kleinbus umsteigen.