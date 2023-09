Der Verband der Thüringer Wohnungswirtschaft (vtw) gibt an, dass neuer Wohnraum zwar weiterhin gefragt ist, aber nicht ausreichend neu gebaut oder energetisch saniert wird. Auch größere Immobilienunternehmen würden Projekte derzeit lieber nicht umsetzen. "Auch in den kommenden Jahren wird im Bereich der energetischen Sanierung nicht viel passieren, wenn die Rahmenbedingungen sich nicht ändern", heißt es in einer Mitteilung vom vtw. Bisher angekündigte Förderprogramme, etwa rund um das Gebäudeenergie-Gesetz , reichten nicht aus. Es drohe sozialer Unfrieden, die Politik sei gefragt.

Das sieht auch Colette Boos-John so. In Thüringen etwa biete sich an, die Grunderwerbssteuer zu senken, um Hausbauprojekte etwas billiger zu machen. Zudem solle die Politik mehr investieren. In öffentlichen Verwaltungen gebe es immer mehr Personal und oft komplizierte Prozesse. Besser seien weniger Bürokratie und mehr Investitionen. Auch im Straßenbau sei der Abschwung absehbar, dass es weniger Investitionen gibt, weil in vielen öffentlichen Haushalten gespart wird, sagt die IHK-Vizepräsidentin.