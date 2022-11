Wer gerade Handwerksbetriebe für die Installation von Photovoltaik-Anlagen sucht, muss sich oftmals in Geduld üben . Die Nachfrage ist auch aufgrund der hohen Energiepreise stark gestiegen , manche Handwerksbetriebe nehmen gar keine Aufträge mehr für die kommenden Monate an.

Diese Erfahrung hat auch Markus Riedl aus Angelroda im Ilm-Kreis gemacht. Kurzer Hand entschloss er sich, seine Solarmodule selbst aufs Dach zu montieren. Aber geht das so einfach?

Vor anderthalb Jahren hat sich Markus Riedl entschieden, sein Unternehmen zu verkaufen. Seitdem hat er mehr Zeit - und die investiert er in den Umbau seines Hauses. Schritt für Schritt will er sein Haus mit Photovoltaik-Anlagen bestücken und somit auch einen Beitrag zur Energiewende leisten, erzählt der 61-Jährige. Zusammen mit seiner Frau will er sein Haus weitestgehend energieautark umbauen.