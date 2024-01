Mit Ausnahme der Wolfsjagd sind das keine exklusiven AfD-Forderungen. Das "Landgrabbing" beenden und den Breitbandausbau auf dem Land verbessern, forderten zum Beispiel auch die Grünen in ihrem Wahlkampfprogramm 2019. Wenn es also sogar Schnittmengen mit den verhassten Grünen gegeben hat, warum hat sich die AfD dann im Landtag nicht stärker für die Belange der Bauern eingesetzt? Sie hätte Anträge stellen und Gesetzentwürfe vorlegen können. Die wären zwar wahrscheinlich nicht angenommen worden, hätten aber eine sachpolitische Auseinandersetzung im Plenum ermöglicht.

Gemessen an ihrer Landtagsarbeit ist die Thüringer AfD keine Partei, die sich für die Interessen von Bauern einsetzt. In den vergangenen viereinhalb Jahren blieb sie auf landespolitischer Ebene beim Thema Landwirtschaft wirkungslos - was man ihr als Oppositionspartei aber nicht ernsthaft vorwerfen kann. Viel aussagekräftiger hinsichtlich ihrer Absichten bei den Bauernprotesten ist hingegen, dass sie in dieser Zeit nahezu ohne politische Initiative in Hinblick auf die Landwirtschaft geblieben ist. Einzige Ausnahme ist dabei ein Antrag, der den Bauern finanziell sogar geschadet hätte.