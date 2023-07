Bis voraussichtlich Anfang August ist die Wanfrieder Straße (B249) in Mühlhausen ebenfalls im Unstrut-Hainich-Kreis zwischen der Brunnenstraße und der Lutterothstraße für den Verkehr voll gesperrt. Grund hierfür sind dringende Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahndecke.

In Westthüringen beginnen am 24. Juli Bauarbeiten auf zwei Bundesstraßen. So ist ab Montag im Wartburgkreis die B19 zwischen Wilhelmsthal und Etterwinden für vier Wochen lang voll gesperrt, am 25. Juli folgt die B88 zwischen Friedrichroda und Bad Tabarz im Kreis Gotha. Hier sind Bauarbeiten bis Ende Oktober geplant. Die Umleitung für die Sperrung auf der B88 erfolgt ab Friedrichroda über die B 88 - Engelsbach - Schönau vor dem Walde - Waltershausen bis zur Autobahnauffahrt Waltershausen und in die Gegenrichtung.