"Erst das Land" Was Bernhard Vogel über sein politisches Leben verrät - und was nicht

Wer war Bernhard Vogel wirklich?

Aber was hat Bernhard Vogel eigentlich jenseits dieses Anekdoten-Kanons für ein Leben geführt? Was hat er mit den wenigen Tagstunden angefangen, wenn er nicht in Seminargruppen saß, als Abgeordneter unterwegs war oder regiert hat? Hat er sich - nie verheiratet und ohne Kinder - auch mal einsam gefühlt? Wie war sein Verhältnis zu Helmut Kohl wirklich? Hat es ihn verletzt, dass nicht er, sondern Angela Merkel im Jahr 2000 Parteivorsitzende seiner geliebten Union geworden ist? Wo er doch "den Karren ziehen" wollte?

Auf solche Fragen gibt Vogel in seiner Biografie keine Antwort. Das gilt auch für den Ost-Teil seiner politischen Vita - sein Engagement in Thüringen. Wie hat es der Mann aus dem Westen eigentlich geschafft, die neuen Parteifreunde aus dem Osten aus ihrer murkeligen Zerstrittenheit herauszuholen und zu einer Art CSU von Thüringen zu formen? Wie hat er seine neuen Mitstreiter wahrgenommen, mitsamt "Blockflöten" und Erfahrungen in der Nationalen Front? Was ging in diesem Homo Politicus vor, wenn er auf CDU-Landesparteitagen im durchgeschwitzten Hemd ohne Jackett am Saalmikrofon die Versammlung dirigierte - mit wehender Stirnlocke? Appelle zur Geschlossenheit und das ewige Mantra "Erst das Land, dann die Partei" sind ja nicht alles gewesen.

Bildrechte: imago images / photo2000

Gerne mehr zu Tricks und Finten

Ein paar seiner professionellen Finten und Tricks waren nicht zu übersehen - etwa die Art und Weise, wie er seinem Wunsch-Nachfolger Dieter Althaus mit Andreas Trautvetter und Christian Köckert zwei Fake-Thronfolger an die Seite stellte, um ihn zu schützen. Der eine wurde planmäßig CDU-Fraktionschef und Landesvorsitzender. Die anderen beiden solange Innenminister, bis der Lack gründlich ab war und sie niemand mehr für staatskanzleifähig halten konnte. Mit der Versicherung aus dem Wahlkampf 1999, die komplette Amtszeit Regierungschef sein zu wollen, und dann trotzdem für Althaus abzudanken, hat Vogel seine persönliche Glaubwürdigkeit arg strapaziert.

Auch der Umgang mit Dagmar Schipanski gehört in diese Trickkiste. Die honorige Professorin mit lupenreiner Ost-Wissenschaftlerinnen-Biografie durfte genau so lange Bundespräsidenten-Kandidatin sein, wie CDU und CSU in der wählenden Bundesversammlung chancenlos waren. Diese Rolle nennt der Politikbetrieb "Edler Verlierer" und sie gehört zum Werkzeugkasten von Opposition. Die Reihe lässt sich fortsetzen. Dass Vogel zu seiner aktiven Zeit davon nichts hat gucken lassen, ist geschenkt. Dass er in seiner Autobiografie so wenig auf seine Überlegungen eingeht, so wenig von seinem Leben hinter dem offiziellen preisgibt, ist schade.

Und überhaupt: Viele Hundert Seiten wartet der Leser vergeblich auf den Moment, indem Vogel endlich einmal näher auf die Protagonisten eingeht, die heute oder bis vor Kurzem die Thüringer CDU prägen oder prägten: Mike Mohring und Mario Voigt. Immerhin mühten oder mühen sich ja beide redlich, der heimischen CDU den Job wiederzuholen, der nach Ansicht des gemeinen Christdemokraten in Deutschland der einzig Passende ist: zu regieren.

Bildrechte: imago/sepp spiegl

Verstörende Fehler

Und dann sind da noch einige Fehler oder Wort-Neuschöpfungen, die man nicht leicht mit dem gediegen gebildeten Vogel zusammenbringt: In Bad Kleinen gab es keinen Terroranschlag. Die kleine Zeitung aus Weimar nebst Chef mit dem großen Ego (Hans Hoffmeister) heißt nicht "Thüringer Landeszeitung". Einen Flugplatz Altenburg-Lobitz gibt es in Thüringen nicht. Die Nachvollziehung der Thüringer Wahlergebnisse anhand des Buches ist schwierig, weil Vogel die Stimmen-Veränderungen notorisch in Prozent angibt, wo eigentlich Prozentpunkte gemeint sind.

Was bleibt? Die Thüringer CDU hat jetzt ein Buch zur Verfügung, das sie prima und zu allen möglichen Anlässen an Parteifreunde verschenken kann. Wer aber mehr über den durch und durch politischen Menschen Bernhard Vogel erfahren will, der bekommt ein seltsam minimalinvasives Werk in die Hand, das zu viele Fragen offenlässt. Leider.