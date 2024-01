Privat oder geschäftlich? Diese Frage war bei Hotelbuchungen in Erfurt bisher entscheidend. Wer sich als Tourist Erfurts schöne Altstadt anschauen will, muss seit 2011 eine Kulturförderabgabe zahlen. Wer beruflich sein Haupt in Erfurt bettete, war von der Steuer befreit. Seit 1. Januar 2024 wird die "Bettensteuer" in Erfurt nun von allen kassiert. Die Stadt ist damit nach einer MDR-Umfrage in den größten Städten aktuell die Ausnahme.