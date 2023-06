Größere Hotels in Erfurt sprechen sogar von mehr als zwei Arbeitsstunden, die sie täglich für die Bettensteuer aufbringen müssten. Wohlgemerkt in einer Branche, die seit Corona einen beispiellosen Arbeitskräftemangel erlebt. Mehrere Erfurter Hotels hat MDR THÜRINGEN zur Bettensteuer befragt. Alle waren spürbar entnervt von der "KFA", wie sie die Hoteliers nennen. Dirk Ellinger, der Vorstandsvorsitzender des Gastgewerbeverbandes Dehoga Thüringen, beschreibt eine flächendeckende Unzufriedenheit mit der Steuer und spricht von einem "bürokratischen Monstrum".

Von der Mövenpick- zur Bettensteuer

Bundesweit erstmals eingeführt wurde die Kulturförderabgabe 2005 in Weimar. "Die Hoteliers und Gäste haben dafür Verständnis gehabt, weil diese Kulturdichte, die Weimar zu bieten hat, deutschlandweit einmalig ist", erinnert sich Dirk Ellinger. Nach kurzen Anlaufschwierigkeiten hätte sich die Zahlung an der Hotelrezeption etabliert. Alles war gut. Dirk Ellinger von Dehoga Thüringen, dem Interessenverband des Gastgewerbes, hält die Bettensteuer für eine "bürokratisches Monstrum". Bildrechte: dpa

Doch dann kam die FDP und ihre 2009 beschlossene Mehrwertsteuersenkung für Hotels (auch "Mövenpick-Steuer" genannt), wodurch den Kommunen Einnahmen entfielen. Norbert Walter-Borjans (SPD), der damals noch Stadtkämmerer in Köln war, führte daraufhin die Kulturförderabgabe auch in der Rheinmetropole ein. Das war die Geburtsstunde der Bettensteuer, die plötzlich überall Nachahmer fand und spätestens seitdem Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts 2022 auch rechtlich kaum mehr zurückzudrehen ist.

In Thüringen haben nach Angaben des Dehoga Thüringen fünf Kommunen die Bettensteuer eingeführt: Weimar, Erfurt, Gera, Eisenach und Saalburg-Ebersdorf. Viele andere hätten darauf verzichtet, weil sie einen Standortnachteil für den Tourismus befürchten würden, meint Dirk Ellinger. Darüber hinaus gibt es in Thüringen 23 Gemeinden, die auf die beiden anderen Übernachtungsabgaben setzen, die das Thüringer Kommunalabgabengesetz (ThürKAG) ermöglicht: der Kur- oder der Fremdenverkehrsbeitrag. Das Hotel "Das Kehrs" auf dem Erfurter Petersberg. Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Diese drei Übernachtungssteuern (die sogar gleichzeitig erhoben werden können) sind für den Gast nur schwer voneinander zu unterscheiden. Für die Kommunen macht es aber einen großen Unterschied: Während die Einnahmen aus Kur- und Fremdenverkehrsbeiträgen zweckgebunden sind und für den Erhalt des Kurort-Status oder für touristische Zwecke aufgewendet werden müssen, fließt die Bettensteuer in den kommunalen Haushalt. Wenn Städte in Anlehnung an Weimar von einer "Kulturförderabgabe" sprechen, das Geld aber für alles mögliche ausgeben können, ist das am Ende ein Widerspruch, die die Hoteliers vor ihren Gästen rechtfertigen müssen.

"Viele Gäste fragen, für was sie mit der Kulturförderabgabe bezahlen würden", sagt Hotel-Geschäftsführerin Uta Kehr, "und ich muss dann immer wieder sagen, dass ich nicht weiß, was Erfurt mit diesem Geld macht." Ein weiteres Problem: Die Bettensteuer bietet den Gästen keinen Gegenwert. Während Kur- oder Fremdenverkehrsbeiträgen häufig mit Rabattheften oder anderen Annehmlichkeiten einhergehen, gibt es in Erfurt nichts. Auch deshalb monieren viele Gäste, dass die Bettensteuer in Erfurt außergewöhnlich hoch sei, meint Wenke Schniegler. "Bei den fünf Prozent kommen für die Gäste an einem Wochenende schnell mal 20 oder 30 Euro zusammen, mit denen sie nicht gerechnet haben."

Die Thüringer Verbraucherzentrale will sich zwar nicht grundsätzlich zur Bettensteuer äußern, erklärte aber: "Solange diese Bettensteuer klar und transparent ausgewiesen ist, die Übernachtungsgäste also nicht von zuvor nicht kommunizierten zusätzlichen Kosten überrascht werden, spricht aus unserer Sicht nichts dagegen." In der Praxis passiert in Erfurt aber genau das. Die Gäste realisieren oft erst bei der Abreise, wie viel sie draufzahlen müssen. Wenke Schniegler an der Rezeption. Tagtäglich muss sie Gästen erklären, was es mit der Kulturförderabgabe auf sich hat. Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Hotelgäste mit Mehrfachbesteuerung belastet

Das liegt auch daran, dass es in Deutschland nicht oft vorkommt, dass Dienstleistungen mehrfach besteuert werden und sich diese Steuern dann auch noch potenzieren. Die Bettensteuer wird nämlich auf den Nettobetrag erhoben. Aus einem Zimmerpreis von 100 Euro pro Nacht, werden dann also erst 107 Euro inklusive Mehrwertsteuer (7 Prozent) und am Ende 112,35 Euro zuzüglich der Bettensteuer (5 Prozent).