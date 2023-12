In Erfurt müssen künftig auch Geschäftsreisende die sogenannte Bettensteuer zahlen. Als Grund nannte Finanzdezernent Steffen Linnert (SPD) den damit verbunden Abbau von Bürokratie. Das Herausrechnen der Steuer für Geschäftsreisende sei immer wieder Kritikpunkt in Gesprächen mit Hoteliers gewesen, sagte er MDR THÜRINGEN.

Bisher zahlen nur Privatleute die Kultur- und Tourismusförderabgabe. Sie beträgt in Erfurt fünf Prozent des Übernachtungspreises. Die neue Satzung gilt ab 1. Januar 2024. Hoteliers sind darüber per Schreiben Anfang dieser Woche informiert worden. Das kritisieren sie in einem Schreiben an die Stadtverwaltung scharf und kündigten juristische Schritte an. Die Kurzfristigkeit stelle die Übernachtungsbetriebe vor kaum lösbare Probleme, hieß es.