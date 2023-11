Das Hotel auf der Wartburg ist aktuell wegen einer Generalsanierung geschlossen. Das Hotel Elephant ist laut Winter-Thumann eines der Häuser, die in der Arcona-Gruppe sehr gut laufen. Allerdings stimme insgesamt das Umfeld für die Hotellerie in Deutschland an einigen Standorten nicht mehr. So gebe es Häuser, in denen Gäste lieber ihre Pizza mit aufs Zimmer nehmen, statt im Restaurant zu essen. Mit der Insolvenz sei es möglich, die Unternehmensgruppe neu aufzustellen und einen Sanierungsplan zu erarbeiten.