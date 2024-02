Wie geht es der Brauerei in Greiz heute? Das Insolvenzjahr war definitiv nicht das leichteste: Lieferanten, die bezahlt werden wollten, noch höhere Rohstoffpreise und fehlende Mitarbeiter. Zusätzlich noch die schwierige Suche nach einem Investor. "Das Überangebot an Brauereien und der allgemein sinkende Bierkonsum machen den Markt nicht gerade attraktiv", berichtet Brauerei-Insolvenzverwalter Marcello Di Stefano.

Gelohnt hat sich die Suche trotzdem. Seit Anfang Februar ist André Panse der neue Investor der Greizer Vereinsbrauerei. Der aus Erfurt stammende Unternehmer bringt neben dem betriebswirtschaftlichen Know-how auch viel Erfahrung im Bereich der erneuerbaren Energien mit, so die Brauerei. Das soll auch in Zukunft bei dem Greizer Bier ein wichtiges Thema sein. Diesbezüglich wurden auch schon die ersten Arbeiten vorgenommen. Mit den Technologien möchte Panse die hohen Energiepreise des Unternehmens senken. Zusätzlich sollen neue Arbeitsplätze entstehen.

Für Di Stefano war es ein wichtiges Anliegen, das Fortbestehen der Brauerei zu sichern. "In Greiz passen die Grundvoraussetzungen," so Di Stefano. Die Suche nach einem Investor sei so lange normalerweise nicht üblich. Die Auswahl und Absprachen hätten immer in enger Zusammenarbeit mit Geschäftsführer Thomas Schäfer stattgefunden. Dieser bleibt der mehr als 150 Jahre alten Brauerei auch in Zukunft erhalten.