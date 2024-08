Der Freistaat Thüringen nimmt für die Kulturförderung viel Geld in die Hand: Pro Einwohner und Jahr gab die Landesregierung knapp 175 Euro aus. Damit liegt das Land etwa 40 Euro über dem Bundesdurchschnitt. Trotzdem klagen viele Akeure aus der Kulturszene des Freistaates über einen Mangel an Unterstützung aus Erfurt.

Was hat Rot-Rot-Grün kulturpolitsch bewegt?

Tatsächlich gäbe es kulturpolitisch durchaus Fortschritte, findet Hasko Weber. Der Intendant des Deutschen Nationaltheaters in Weimar dürfte für seine Kollegen sprechen, wenn er die "Theater- und Orchesterfinanzierung" des Landes lobt. Für Weber sei die neue Finanzierungsgrundlage "als Ganzes bundesweit einzigartig!“ Bis 2030 nämlich sind die Budgets der großen Theater und Orchester in Thüringen damit gesichert. Das bedeutet Planungssicherheit für anstehende Produktionen. Eine "stabilisierende Kulturpolitik", findet Weber. Bildrechte: picture alliance/dpa | Martin Schutt

Hasko Weber: Kein Wahlkampf auf Kosten der Kultur

Zudem hebt der Theaterleiter hervor, dass die politschen Akteure bemüht waren, die "Kulturpolitik aus dem ideologischen Diskurs rauszuhalten". Keine Selbstverständlichkeit in Zeiten vieler polarisierter, aufgeladener Debatten. "Wir sind also als Theater und Orchester nicht Wahlkampfthema", resümiert Hasko Weber.

Wir sind also als Theater und Orchester nicht Wahlkampfthema. Hasko Weber, Intendant Deutsches Nationaltheater Weimar

"Wie es sonst so oft war", ergänzt MDR KULTUR-Korrespondentin Blanka Weber. Die Beobachterin der thüringischen Kulturszene betont, dass die Ideen aus Erfurt nicht nur auf Gegenliebe stießen: "Klar ist aber auch: Die Landesregierung musste dafür mancher Kommune kräftig zureden und finanziell auch nochmals unter die Arme greifen. Stichwort: kommunaler Finanzausgleich. Sonst hätte der Landtag bei vielem nicht zugestimmt."

Andere politische Vorhaben, so Blanka Weber, seien indes auf der Strecke geblieben, zum Beispiel der Vorstoß der rot-rot-grünen Regierung, in der freien Kulturszene Mindesthonorare einzuführen. Bildrechte: imago images/Christian Spicker

Viel Geld für Museen und Theater

Gleichzeitig kam viel Bewegung in die Sanierung der Museen in Thüringen: In Altenburg wird das Lindenau-Museum aufwendig saniert und auch Schloss Friedenstein in Gotha – Museum samt Theater – sind momentan eine Baustelle. Zu verdanken ist dies aber auch Mitteln, die von der Bundesregierung bereitgestellt worden sind.

Und der Investionsbedarf ist weiterhin hoch. Die Museen wünschen sich mehr Depots, mehr Stellen und manchmal auch mehr Publikum. Viel sei geschaffen worden in puncto Nachhaltigkeit, Inklussion, Barrierefreiheit, Digitalisierung und auch beim Ehrenamt. Depots werden gebaut, Sammlungen überholt, manches völlig neu geplant – ob in Sonneberg oder in Jena, wo zuletzt der aufwendige Neubau des Deutschen Optischen Museums begann. Und auch bei der Proveninenzforschung hat sich viel getan. Stellen wurden geschaffen für einen Erst-Check der Bestände. "Ein Umdenken also seit Rot-Rot-Grün", urteilt MDR KULTUR-Korrespondentin Blanka Weber. Bildrechte: Stiftung Deutsches Optisches Museum

Die Landesregierung hat aber auch weitere Themenbereiche in den Fokus genommen: So fördert Erfurt mehr kulturelle Bildung, Demokratiearbeit und legt größeres Augenmerk auf jüdisches Leben und auf die Erinnerungskultur. Festivals wurden finanziert, Projekte gestemmt, Themenjahre gefeiert.

Profitiert die freie Kulturszene?

Die Reaktionen der freien Kultur, also der Akteure außerhalb der großen Einrichtungen, fallen allerdings durchwachsen aus. Zu unsicher und knapp fällt dort zumeist die Finanzierung aus. Im Ehrenamt und in vielen kleinen Theatern ist die mangelnde finanzielle Sicherheit ein großes Problem. "Noch hangeln sich viele Beschäftige von einem Jahr zum anderen – von Projekt zu Projekt," so Blanka Weber.

Auch der Kulturrat in Thüringen zieht eine gemischte Bilanz. "Mit wenigen Sätzen ist die Bilanz positiv", sagt Jürg Kasper, Präsident des Verbandes. Er gibt aber auch zu bedenken, dass "man eben nicht mal so mit der Gießkanne aus Erfurt kommen kann und jeden gleichmäßig mit Förderungen beglücken kann". Kasper findet, bei der Menge an kulturellen Einrichtungen in einem Bundesland mit über 20 Landkreisen und kreisfreien Städten müsse die Kulturförderung zielgenauer ablaufen. Bildrechte: Henry Sowinski

Kritik an Ehrenamtsgesetz

Und der Kulturrat sieht ein weiteres großes Versäumnis bei Ramelows Regierung: das Ehrenamtsgesetz. Anfang Juni beschlossen, wird es zukünftig die Förderung von ehrenamtlichen Aktivitäten grundlegend verändern. Die Mittel, die sich aus den Gewinnen der thüringischen Staatslotterie speisen, werden künftig an die Bereiche Sport und Wohlfahrtspflege verteilt. Insgesamt 15 Millionen Euro gehen also an Ehrenamtliche etwa in Sportvereinen oder sozialen Verbänden– eine deutliche Erhöhung des Fördervolumens. Der Kulturbereich hingegen geht leer aus. Eine Ungleichbehandlung, die auf wenig Verständnis seitens des Kulturrats stößt. Schließlich engagieren sich im Kultur- und Musikbereich die zweitmeisten Ehrenamtler, gleich nach dem Sport.

Und auch der Konflikt um die Leitung des Theaters Erfurt gehört zu den negativen Punkten bei der kulturpolitischen Bilanz der Landesregierung: Der Intendant des städtischen Theaters, Guy Montavon, wurde im Januar 2024 zunächst beurlaubt, nachdem Vorwürfe von Machtmissbrauch und finanzieller Ungereimtheiten am Theater laut wurden. Ende Juli beschloss Erfurts Stadtrat schließlich seine Kündigung. Ein Kapitel, das "man sich als Landespolitik gerne erspart hätte", so resümiert Blanka Weber.