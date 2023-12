Den Spitzenwert bei den Rasern in Thüringen erzielte in diesem Jahr ein Autofahrer am Hermsdorfer Kreuz auf der A9: Bei erlaubten 100 Stundenkilometern war er mit 236 km/h geblitzt worden - gleichbedeutend mit 1.400 Euro Bußgeld, zwei Punkten in Flensburg und drei Monaten Fahrverbot.