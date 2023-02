Mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde (km/h) war ein Raser am Samstag am Hermsdorfer Kreuz unterwegs. Er wechselte dort von der A9 auf die A4 Richtung Frankfurt. Erlaubt sind dort 100 km/h, der Audi fuhr laut Messung der Videowagenstreife der Autobahnpolizei Thüringen aber 202 km/h.

Den 43-jährigen Fahrer aus Thüringen erwartet laut Polizei ein Bußgeld in Höhe von 1.400 Euro. Zudem sieht dieser Verstoß ein dreimonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg vor.

Die Landespolizei hatte am Jahresende Rekordeinnahmen bei Bußgeldern für Temposünder gemeldet. Wie Pressesprecher Patrick Martin sagte, sind so viele Verkehrsdelikte wie noch nie geahndet worden. Die Bußgelder spülten fast 30 Millionen Euro in die Landeskasse. Auch deutlich erhöhte Bußgelder hätten Temposünder offenbar nicht abgeschreckt. Die Einnahmen fließen in den allgemeinen Landeshaushalt.