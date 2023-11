Wer vergangenes Jahr in Weimar oder Jena geblitzt wurde, hat die Städte mit zu Blitzer-Millionären gemacht. Es gibt mindestens 26 Städte in Deutschland, deren Einnahmen durch Blitzer über eine Million Euro stiegen. Das geht aus einer Umfrage der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins hervor. Mit der Umfrage sollte geprüft werden, ob Städte verschieden konsequent gegen Schnellfahrer vorgehen, so Christian Janeczek vom Deutschen Anwaltverein. Erfurt und Gera haben als weitere Großstädte in Thüringen nicht an der Befragung teilgenommen.