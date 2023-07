In Eisenach wird um die Zukunft von zwei stationären Blitzern gerungen. Nach Angaben der Polizei entsprechen die Standorte in Stockhausen und im Mariental nicht den Regeln, die die Verwaltungsvorschrift der Straßenverkehrsordnung vorgibt. Auch die Tempo-30-Zone in Stockhausen sei zu überprüfen, sagte Detlev Schum, Leiter der Landespolizeiinspektion Gotha MDR THÜRINGEN. In der kommenden Woche ist ein Gespräch zwischen Polizei und Stadt geplant, um das Vorgehen abzustimmen.