Dr. Martin Ritter ist der Überzeugung, dass die Aktionstage besonders aufgrund aktueller Entwicklungen wichtig seien, denn "Fake News, Desinformation und Verschwörungstheorien [haben] in den Medien in Zeiten von Pandemie und Krieg deutlich an Relevanz vor allem innerhalb Sozialer Netzwerke gewonnen". Eine Studie aus dem Jahr 2023 zeigt, dass 58 Prozent der befragten Jugendlichen innerhalb von vier Wochen mindestens einmal mit Fake News in Kontakt gekommen sind.