Gegründet hat sich die Werteunion 2017, als freiheitlich-konservativer Aufbruch und als Reaktion auf die Flüchtlingspolitik der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Gruppe will konservative Wähler am rechten Rand zurückgewinnen, immer wieder wird ihr Nähe zur AfD vorgeworfen. Tonio Aschoff sagt dazu – auch mit Blick auf Umfrage-Werte, die der AfD regelmäßig zwischen 25 und 30 Prozent Wählerstimmen im Freistaat versprechen: "Wir sind hier in Thüringen in der Werteunion schon immer der Meinung gewesen, dass man 30 Prozent der Wähler nicht ausgrenzen darf. Und ich spreche hier ganz konkret von den Wählern und nicht von den Funktionären oder der AfD direkt. Wir sagen: Man soll sich abgrenzen und man soll nicht ausgrenzen."