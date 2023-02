Der Streit um den Ausschluss von Hans-Georg Maaßen aus der CDU geht in eine weitere Runde. Am Donnerstag forderten 21 Südthüringer Christdemokraten den Ausschluss von Karin Prien. In einem Schreiben haben sie den CDU-Bundesvorstand dazu aufgerufen, einen entsprechenden Antrag beim zuständigen Landesparteigericht zu stellen.