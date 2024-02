In Eisenach haben am Samstagnachmittag nach Angaben der Polizei rund 1.200 Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. Damit sind deutlich mehr Teilnehmer gekommen als erwartet. Zu der Kundgebung auf dem Marktplatz aufgerufen hatte das Bündnis gegen Rechtsextremismus in Eisenach. Angemeldet waren 200 Teilnehmer. Redner aus verschiedenen politischen Parteien wie Linke, SPD und CDU sowie der Kirche und aus verschiedenen Eisenacher Vereinen traten auf.

In Greiz demonstrierten am Nachmittag bis zu 580 Menschen im Bereich des Westernhagenplatzes für Demokratie. Nach einer Kundgebung zogen die Teilnehmer in einem Aufzug durch die Innenstadt, zwischenzeitlich hielten sie eine weitere Kundgebung ab. An einer Gegendemonstration von Rechten beteiligten sich laut Polizei etwa 170 Personen. Es seien Ermittlungsverfahren gegen Teilnehmer unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgsetz, das Waffengesetz sowie wegen des Verwendes von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet worden, so die Polizei.