Nach Bekanntwerden des Treffens in Potsdam hatten in den vergangenen Tagen in mehreren deutschen Städten Tausende von Menschen gegen die AfD demonstriert. Auch an diesem Wochenende sind bundesweit Demonstrationen mit Zehntausenden Teilnehmern angekündigt. In Thüringen sind Proteste in Erfurt am Sonnabend und in Jena am Freitag geplant.