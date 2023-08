Besonders betroffen ist auch die Gemeinde Gebstedt (Weimarer Land). Dort wurden den Angaben zufolge viele Dächer abgedeckt. Bäume versperrten außerdem die Zufahrten. Die Feuerwehren mussten zum Teil über Feldwege nach Gebstedt fahren, wie es von der Rettungsleitstelle in Apolda hieß. Nicht nur in Gebstedt, auch in einer Schneise zwischen Weimar-Nord bis Eckartsberga (Sachsen-Anhalt) habe das Unwetter Schäden hinterlassen.

Auch im Bereich Gebstedt/Bad Sulza (Weimarer Land) verursachte das Unwetter laut Polizei erhebliche Schäden. Es seien eine Vielzahl von Bäumen umgestürzt, Dächer abgedeckt sowie sonstige unwetterbedingte Schäden verursacht worden. Betroffen seien vor allem Privathäuser und landwirtschaftliche Betriebe. Der Ausmaß des Schadens sei noch nicht absehbar.

Blick von Meckfeld bei Bad Berka auf die Wetterfront über Erfurt. Bildrechte: MDR/Dagmar Weitbrecht

In Buttelstedt (Weimarer Land) lief eine Schlammlawine durch ein Haus. Wie der Bürgermeister der Landgemeinde Am Ettersberg, Thomas Heß MDR THÜRINGEN sagte, gab es auch Schlammlawinen in Heichelheim und Stedten. Seinen Angaben zufolge wurde in Sachsenhausen ein Mann indirekt von einem Blitz getroffen. Er habe in einer Scheune gestanden, als der Blitz in das Gebäude einschlug. Mit Lähmungserscheinungen und Herzrhythmusstörungen kam der Mann ins Krankenhaus.

In Sachsenhausen habe es am Dienstag für mehrere Stunden keinen Strom gegeben, weil Bäume auf die Leitungen stürzten. Wassereinläufe werden von den Feuerwehren gereinigt. In fast allen Dörfern der Landgemeinde wurden Keller und Scheunen überflutet.

Auch Oberleitungen der Straßenbahn in Erfurt wurden beschädigt. Bildrechte: MDR/Jonas Wölke

Auch Rudersdorf (Landkreis Sömmerda) war am Dienstagabend zwei Stunden ohne Strom. Nach Angaben der Landgemeinde Buttstädt hatte das Unwetter hier mehrere Dächer von Häusern und Scheunen abgedeckt. 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Bürgermeister Hendrik Blose sagte nach einer ersten Analyse MDR THÜRINGEN, dass es in der Landgemeinde nur Rudersdorf schlimm getroffen habe.

In Georgenthal und in Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) sprechen die Menschen von einem Wirbelsturm. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte MDR THÜRINGEN, man habe die Hand vor dem Gesicht nicht mehr sehen können. An manchen Stellen in Georgenthal stand das Wasser bis zu 40 Zentimeter hoch. Wie viele Bäume auf Häuser, Autos und Straßen gefallen sind, sei Mittwochmorgen noch nicht zählbar.

Nach Angaben des Landratsamtes in Gotha waren 120 Feuerwehrleute im Einsatz. Zwischen Georgenthal und Nauendorf wurde eine Frau durch einen umgestürzten Baum im Auto eingeklemmt. Einsatzkräfte befreiten sie aus dem Wagen. Sie kam ins Krankenhaus. Unklar sei, ob sie schwer verletzt ist. Im Zusammenhang mit dem Unwetter gab es außerdem ein Gasleck in Tambach-Dietharz. Laut Bürgermeister Marko Schütz konnten die Schäden noch am Dienstag behoben werden.

Auch über Brotterode zog das Unwetter hinweg. Bildrechte: Anja Robus

Die Autobahn 4 in Richtung Frankfurt war nach einem Unfall mit einem Tanklaster am späten Dienstagnachmittag zwischenzeitlich gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer die Kontrolle über den Anhänger verloren. Dieser sei beim starken Regen ausgebrochen, habe den kompletten Sattelzug nach links gezogen, sei gegen die Mittelleitplanke geprallt und anschließend auf die Seite gekippt. Der Fahrer sei dabei leicht verletzt worden. Gegen ihn werde nun ermittelt. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 0,75 Promille ergeben.

Auf der A4 war ein Tanklaster wegen des Unwetters umgekippt. Bildrechte: MDR/Fabian Peikow

Im Tankauflieger waren der Polizei zufolge 27.000 Liter Glycerin geladen. Beim Unfall sei der Tank so schwer beschädigt worden, dass der Inhalt sich auf allen drei Fahrstreifen verteilt hätte. Zusätzlich sei Kraftstoff ausgetreten. Die Unfallstelle sei zunächst voll gesperrt worden.

Am Mittwoch soll es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zunächst trocken bleiben - allerdings währt die Ruhe nicht lange: Ab Nachmittag und Abend sollen Schauer und Gewitter auftreten, örtlich werden Unwetter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel erwartet. Auch in der Nacht zum Donnerstag wechselt die Bewölkung und es kommt teils zu kräftigen Schauern und Gewittern, die teils unwetterartig auftreten. Örtlich auftretende Unwetter sind laut DWD auch am Donnerstag wieder möglich.

In Erfurt versperrte nach dem Unwetter ein Baum die Mühlhäuser Straße - eine wichtige Verbindungsstraße von der Feuerwehr und Rettungsleitstelle ins Stadtzentrum. Bildrechte: MDR/Loréne Gensel

Sturmböen über Mittel- und Ostthüringen gemessen

Laut MDR-Wetterstudio zogen die stärksten Sturmböen am Dienstag über Mittel- und Ostthüringen hinweg. Am heftigsten tobten sie in Erfurt. Dort wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 km/h gemessen. Binnen kürzester Zeit fielen bis zu 19,2 Liter Regen pro Quadratmeter.