Die Gründe für diesen Preis-Anstieg sind vielfältig, beginnen bei gestiegenen Material- und Arbeitskosten und enden bei erhöhten Kosten für die Statik. Die Verankerung der Brücke an den alten Mauern der Bastion Martin wie auch am Petersberg sei deutlich aufwändiger und schwieriger gewesen als vermutet, sagt Tiefbauamtschef Alexander Reintje.

Dagegen regt sich Widerstand in der Thüringer Landeshauptstadt. Die Untere Naturschutzbehörde hat das Projekt abgelehnt. Umweltschützer drohen mit Klagen und finden Unterstützung in den Stadtrats-Grünen.

"Wir leben in Zeiten des Klimawandels, mit Hitze, mit Dürre. Bäume sind da ein ganz wichtiger Faktor vor allem in der Stadt. Für die Tiere, als Ökosysteme, Schattenspender, Sauerstoff usw. In diesen Zeiten noch Bäume zu fällen, halten wir für nicht mehr geboten", sagt David Maicher. Er sitzt für die Grünen im Erfurter Stadtrat.

CDU-Stadtrat Michael Panse fühlt sich hingehalten, eventuell mit System: "Dieses ewige Hinhalten und Beschlüsse, die nur gut sind fürs Register, aber nicht umgesetzt werden, das ist halt etwas, was zunehmend zum Ärgernis wird hier in Erfurt. Und wenn dann die ehrenamtlichen Stadtratsfraktionen nicht regelmäßig den Finger in die Wunde legen, gibt es vieles in der Verwaltung, was vor sich hin schlummert", sagt er.