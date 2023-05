Welche Gewerkschaften gibt es in Thüringen? In Thüringen gibt es acht große Gewerkschaften, die sich für die Rechte der Arbeitnehmer einsetzen. So hat die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) nach eigenen Angaben etwa 34.000 Mitglieder in Thüringen. Neben dieser gibt es die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, Gewerkschaft der Polizei, IG Metall, IG Bergbau, Chemie, Energie. Außerdem sind in Thüringen auch die IG Bergbau-Agrar-Umwelt und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft vertreten.