Gunnar Jungmichel von der Agrarprodukte Ludwigshof rechnet deshalb mit einer halben Millionen Euro weniger in 2023, die sein Betrieb zur Verfügung haben wird. "Die Öko-Regelungen bieten für uns keinen echten Anreiz", sagt er. Denn am Ende bekommen die Landwirte seiner Ansicht nach zu wenig Geld für die Umweltmaßnahmen, weil sie entweder zu aufwendig seien oder bedeuteten, auf der jeweiligen Fläche nichts produzieren zu können.

Außerdem, so argumentiert der Betriebsleiter, würden über die Öko-Regelungen auch Maßnahmen wie eine vielfältige Fruchtfolge gefördert, die vorher ohnehin über die zweite Fördersäule subventioniert waren. "Wir werden also höchstens die Sachen umsetzen, die uns relativ leichtfallen."

Die meiste Zeit arbeitet der Landwirt im Büro. Bildrechte: MDR/David Straub

Fördermittelexperte statt Bauer mit Mistgabel

In seinem Büro wirkt der Betriebsleiter eher wie ein Fördermittelexperte als jemand, der sich mit Kühen und Fruchtfolgen auskennt. "Niemand sagt danke, wenn du die öffentlichen Mittel nicht abgreifst", sagt er. "Du musst sehen, dass du das Beste für den Betrieb rausholst." Jungmichel fühlt sich zerrieben: zwischen einerseits dem Preisdruck des Marktes und der Tatsache, dass Lebensmittel in Deutschland zu billig sind. Und andererseits den teils hohen, auch bürokratischen Anforderungen, die an die Förderungen geknüpft sind.

Du musst sehen, dass du das Beste für den Betrieb rausholst. Gunnar Jungmichel Agrarpordukte Ludwigshof

Man merkt Gunnar Jungmichel an, dass er die Arbeit auf dem Acker vermisst. Als er durch einen Stall führt, in dem Mutterkühe aufgezogen werden, macht er auf eben jene Hürden aufmerksam. Es sei beispielsweise gut, dass es eine neue Kopfprämie für Mutterkühe gebe, meint er. "Aber leider sind die bürokratischen Hürden sehr hoch. Das Geld fließt nur in Betriebe, in denen nicht gleichzeitig Milch produziert wird." Da das bei seinem Betrieb der Fall sei, bekommt Jungmichel kein Geld für die Zucht eigener Kühe.

Die Genossenschaft in Ranis bei Pößneck zieht eigene Kühe heran. Bildrechte: MDR/David Straub

Verbände bewerten Förderreform unterschiedlich

Jungmichel, der selbst Vorstandsvorsitzender des Kreisbauernverbands Saale-Orla-Kreis ist, argumentiert damit auf einer Linie mit dem Landesverband, dem Thüringer Bauernverband (TBV). Wie ein Sprecher MDR THÜRINGEN erklärte, sieht der TBV für den Umwelt- und Naturschutz keinen Fortschritt durch die neue Reform der EU-Förderpolitik. Weil die Umverteilung der Gelder für Umweltleistungen nicht attraktiv sein, "rechnen wir mit einem rückläufigen Engagement in der Fläche".