Unabhängigkeit Wie ein Paar in der Rhön ökologisch-solidarische Landwirtschaft betreibt

Hauptinhalt

Auch der Preis für Gemüse ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Die Verbraucherschutzzentrale nennen einen Durchschnittswert von 17 Prozent. Das liegt auch daran, dass Landwirte die höheren Kosten für Energie umlegen. Der Gemüsehof Ennenbach in der Rhön konnte seine Preise dagegen stabil halten. Das liegt an dem Geschäftsmodell: Der Hof liefert direkt an die Kunden und wirtschaftet außerdem als solidarische, ökologische Landwirtschaft.