Als Gründe, warum Menschen aus der Kirche austreten, vermutet Wagner die für Mitglieder anfallende Kirchensteuer sowie Missbrauchs- oder Finanzskandale in den Institutionen. Wenn Menschen in der Kirche ihre Macht, die ihre Stellung mit sich bringt, missbrauchten, dann ärgere es ihn und mache ihn wütend. Denn die Kirche, so sagt der 25-Jährige, solle doch eigentlich den Zusammenhalt stärken.