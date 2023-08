Es dreht sich verständlicherweise viel um Kirche, Christentum und Religion im Allgemeinen auf Mixtackis Kanal "@atmen.glauben.leben". Dabei spricht sie auch Themen an, mit denen sich die Kirchen traditionell schwer tun. Es geht um Homosexualität, was eine Pfarrerin anziehen "darf", um den Umgang mit der Bibel, die Rolle der Frau und Sexismus. Besonders ihr Einsatz für eine feministische und inklusive Kirche treibt sie um, sagt sie. Viele Geschichten, die in der Bibel zu finden sind, seien an Frauen gerichtet, erzählt die Pfarrerin. "Das zeigt ein Freiheitsdenken, was mich total abholt und was ich auch sehr gut in unserer Zeit anwenden kann!"