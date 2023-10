Unter Direktsaat wird im Ackerbau ein Konzept verstanden, bei dem der Boden zwischen Ernte und Neuaussaat nicht bearbeitet wird. In Thüringen eher selten. Hoyer macht seine Böden damit fit für den Klimawandel. Bei ihm sind die Stoppeln bis zu 60 Zentimeter hoch. Und werden zum Schluss gemulcht, statt in den Boden eingearbeitet.

Die 1,7 Millionen Euro, die Thüringen in diesem Jahr aus dem KULAP für den Feldhamsterschutz zahlt, fließen jedenfalls nicht zielgerichtet zu den vorab mit viel Aufwand festgelegten Schwerpunkten. Mit 527.000 Euro für Maßnahmen auf gut 1.000 Hektar in 34 Gemarkungen kommt weniger als ein Drittel davon dort an. 1,17 Millionen Euro wurden für insgesamt 2.300 Hektar bewilligt, die außerhalb der Schwerpunkte liegen - in 84 Gemarkungen des Verbreitungsgebietes.